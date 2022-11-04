Всемирно известная певица не сможет стать матерью

Всемирно известная певица Селена Гомес заявила, что есть вероятность, что в будущем она не сможет стать матерью.

Как сообщает Day.Az со сссылкой на зарубежные СМИ, хотя бывшая звезда "Диснея" всегда хотела иметь семью, причина в ее биполярном расстройстве.

Лекарства, принимаемые для лечения этого психического заболевания, делают деторождение очень опасным.

Актриса также объявила в интервью журналу "Elle" в 2020 году, что у нее волчанка и из-за этого она перенесла трансплантацию почки и химиотерапию.

Отметим, что биполярное расстройство - это расстройство головного мозга, которое вызывает необычные изменения настроения, энергии, уровня активности и способности выполнять повседневные задачи. Исследования также показывают, что люди, у которых есть родитель или брат/сестра с биполярным расстройством, с большей вероятностью страдают им сами. Биполярное расстройство может обостриться во время беременности, но некоторые лекарства, используемые для его лечения, повышают риск врожденных дефектов у новорожденных.

Самир Гулиев