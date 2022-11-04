Джонни Депп станет первым мужчиной-моделью бренда Рианны

Актер Джонни Депп появится в показе бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне. Как отмечает The Guardian, информацию об этом подтвердили представители актера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Депп станет первым мужчиной-моделью для бренда. Он продемонстрирует мужскую коллекцию Savage X Fenty. Премьера показа запланирована на 9 ноября.

В показе бренда Savage x Fenty также приняла участие российская модель Ирина Шейк. Она снялась для марки в блестящем корсетном топе и прозрачной юбке, через ткань которой просвечивало кружевное нижнее белье. Ожидалось, что помимо Шейк в показе примут учаетие такие телезвезды, как Кара Делевинь, Джоан Смоллс, Лара Стоун, а также Прешес Ли, Лилли Сингх, Белла Порч, Рики Томпсон и другие.