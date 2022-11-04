Филипп Киркоров покинул Россию

Народный артист РФ Филипп Киркоров улетел с детьми из России в Дубай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он сообщил в личном блоге, что отвез детей к морю на время школьных каникул, и показал, как они проводят время в пятизвездочном отеле.

"Каникулы! Такие долгожданные. Такие манящие. И вуаля! Мы с детьми в отеле Дубая, и счастью нет предела. Все на высоте", - написал певец.

Дочь и сын исполнителя учатся в международной частной школе Wunderpark International School в Подмосковье - Алла-Виктория в пятом классе, а Мартин в четвертом.

Артист воспитывает двоих детей, которых родила суррогатная мать. Исполнитель не скрывает этот факт, но имя женщины держит в секрете. Филипп Киркоров признавался, что заплатил достаточно, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну.

Певец неоднократно объяснял в интервью, что дал дочери двойное имя в честь двух любимых женщин - бывшей супруги Аллы Пугачевой и матери Виктории Марковны Киркоровой. По словам артиста, у его девочки сложный характер, и она всеми руководит дома, когда он находится на гастролях.