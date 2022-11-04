Бывшая жена Аджуна Ылыджалы выходит замуж

Турецкая звезда Шейма Субаши помирилась с египетским бизнесменом Мохаммедом Алсалусси.

Как передает Day.Az, она объявила, что уже решила выйти замуж за Мохаммеда Алсалусси.

Следует отметить, что после ухода от Аджуна Ылыджалы Шейма Субаши, которая была влюблена в Гвидо Сениа, разорвала отношения и начала встречаться с египетским бизнесменом Мохаммедом Алсалусси. В истории, которой Субаши поделился из своего аккаунта в Instagram, выяснилось, что пара скоро поженится.

Следует отметить, что у Субаши есть дочь от брака с бизнесменом Аджуном Ылыджалы.

Самир Гулиев