https://news.day.az/showbiz/1508916.html Бывшая жена Аджуна Ылыджалы выходит замуж
Бывшая жена Аджуна Ылыджалы выходит замуж
Турецкая звезда Шейма Субаши помирилась с египетским бизнесменом Мохаммедом Алсалусси.
Как передает Day.Az, она объявила, что уже решила выйти замуж за Мохаммеда Алсалусси.
Следует отметить, что после ухода от Аджуна Ылыджалы Шейма Субаши, которая была влюблена в Гвидо Сениа, разорвала отношения и начала встречаться с египетским бизнесменом Мохаммедом Алсалусси. В истории, которой Субаши поделился из своего аккаунта в Instagram, выяснилось, что пара скоро поженится.
Следует отметить, что у Субаши есть дочь от брака с бизнесменом Аджуном Ылыджалы.
Самир Гулиев
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