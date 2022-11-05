Деактивирован аккаунт Эмбер Херд в Twitter

Аккаунт Эмбер Херд деактивирован в социальной сети Twitter. Фанаты актрисы обратили внимание, что ее учетная запись внезапно стала недоступна, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Пользователи считают, что аккаунт исчез из-за нового главы корпорации Илона Маска. Миллиардер и актриса раньше находились в близких отношениях. Возможно, Херд удалила свой аккаунт в ответ на новую политику Twitter. Ранее Маск заявил о введении платной подписки в социальной сети, это вызвало критику в обществе, из Twitter уже ушли некоторые звезды.