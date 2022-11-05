Вышел посмертный альбом Бориса Моисеева

Последний альбом Бориса Моисеева "Я не могу тебя терять" вышел 4 ноября. Продюсер Сергей Горох написал в Instagram, что релиз приурочен к 40 дням с момента, когда артиста не стало, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом - напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы", - отметил Горох.

Он добавил, что в сборник вошли 13 песен таких авторов, как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач, Денис Майданов и другие.

Слушатели написали в комментариях, что релиз полностью копирует альбом "Пастор. Лучший из мужчин" 2012 года: "Какой же это новый альбом? Может, ошибка какая-то?"

Певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни в Москве. Причиной смерти исполнителя стал третий инсульт.