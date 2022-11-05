Генри Кавилл готов сыграть Джеймса Бонда

Звезда "Ведьмака" и "Человека из стали" Генри Кавилл заявил, что готов обсуждать роль нового Джеймса Бонда, сообщает GameMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время своего интервью в подкасте Happy Sad Confused актер рассказал, что, несмотря на плотный рабочий график, он готов обсудить с продюсерами бондианы Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном свое участие в будущем фильме франшизы. Кавилл отметил, что готов стать новым Бондом, но рассматривают ли его на эту роль сами продюсеры, ему неизвестно.

"Да, сейчас я очень занят. Люблю этих ребят, Барбару и Майкла. Рассматривают ли они меня на роль Бонда или нет, я не знаю. Но, конечно, было бы интересно с ними об этом поговорить. А если нет, я просто хочу посмотреть, что они будут делать с этой историей дальше, потому что считаю их потрясающими", - поделился Кавилл.