Умер певец Аарон Картер

Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По их данным, тело Картера было найдено в его доме в городе Ланкастер (штат Калифорния). Причина смерти не называется.

Как сообщает портал, Картер стал популярен в конце 1990-х благодаря своему дебютному альбому "Аарон Картер" (Aaron Carter), который он выпустил в девять лет. Также Аарон гастролировал с музыкальной группой Backstreet Boys, в которую входил его брат Ник Картер.