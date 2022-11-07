Певица МакSим заплакала на концерте в Москве

Певица МакSим собрала аншлаг на одной из концертных площадок Москвы, но призналась, что в зале нет главного человека, который так много для нее значит. Говоря об этом, МакSим не смогла сдержать слез, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Свою новую программу "Я буду жить", с которой МакSим скоро отправится в гастрольный тур, певица посвятила всем, кто переживал за нее в период страшной болезни. Благодаря поддержке миллионов людей Марина не просто справилась со всеми трудностями, но и смогла полноценно перезапустить карьеру.

На днях артистка выступила в Москве, собрав многотысячный Adrenaline Stadium. "У нас такая огромная страна, мы умеем молиться на разных языках. Спасибо, что вы здесь", - поблагодарила она поклонников перед исполнением заглавной песни "Спасибо".

А чуть позднее со слезами на глазах сделала уже другое признание. "Все сегодня собрались... Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда". После МакSим исполнила один из своих хитов "На радиоволнах", где есть следующие строчки: "Я тебя никогда не забуду. Фразу смолчу до слез простую. Цветом, что на губах, тонкой ладонью взмах, красным целую след: "До свиданья". Поклонники тут же сделали вывод, что артистка до сих пор не может пережить болезненное расставание с любимым человеком, которого считает главным в своей жизни.