76-летняя певица Шер подтвердила роман с 36-летним продюсером

76-летняя певица Шер подтвердила свои отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Как передает Day.Az об этом сообщает Daily Mail.

Шер выложила в личном блоге фотографию Александра и призналась подписчикам, что ей плевать на сорокалетнюю разницу в возрасте, ведь новый возлюбленный относится к ней "как к королеве". Певица добавила, уже познакомила Александра со своей семьей.

"Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим", - подписала снимок звезда.

Ранее Александр Эдвардс встречался с американской актрисой Эмбер Роуз. В августе 2022 года Эмбер обвинила Александра в постоянных изменах и бросила его. Неверный партнер вину признал, заявив, что "любил Эмбер, но неверность была его истинной натурой".