Известному гитаристу диагностировали четвертую стадию рака

Гитарист Duran Duran Энди Тейлор отсутствовал на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в субботу вечером в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru вокалист группы Саймон Ле Бон сообщил, что Тейлор не смог прийти из-за диагноза рака простаты четвертой стадии, пишет Entertainment News.

Тейлор направил послание коллегам по коллективу. "Я хотел отправить личную записку, чтобы выразить свое искреннее уважение всем вам за вашу потрясающую карьеру, а также поделиться тем, что случилось со мной", - написал он в обращении.

Гитарист рассказал, что ему диагностировали "метастатический рак предстательной железы четвертой стадии" несколько лет назад. По словам Тейлора, его поддержали члены семьи.