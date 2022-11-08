Ирина Шейк и Брэдли Купер подтвердили слухи о своем воссоединении

Брэдли Купер и Ирина Шейк подтвердили, что их роман возобновился, когда их поймали журналисты во время романтической прогулки в Нью-Йорке. Звезды не скрывались и демонстрировали свои чувства на камеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще в августе пара вместе отдыхала на Багамах, а в октябре не раз попадала в объективы папарацци во время прогулок с дочерью и вечеринок. После этого их начали подозревать в воссоединении.

Об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно весной 2015 года. Спустя два года после начала романа, 21 марта 2017 года, у супермодели и актера родилась дочь, которую они назвали Леей. Пара помолвилась и, судя по сообщениям инсайдеров, собиралась пожениться, однако весной 2019-го рассталась. После расставания Ирину Шейк подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.