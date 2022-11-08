Умер один из актеров "Гарри Поттера"

Английский актер Лесли Филлипс скончался в возрасте 98 лет. Как передает Day.Az об этом сообщает The Mirror.

Агент артиста Джонатан Ллойд отметил, что Филлипс умер 7 ноября после продолжительной болезни. Уточняется, что актер пережил два инсульта.

"Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла по-настоящему великого шоумена. Он был национальным достоянием. Люди любили его. Его окружала толпа, куда бы он ни пошел", - прокомментировала смерть артиста его жена Зара Карр.

Филлипс известен благодаря роли распределяющей шляпы в киновселенной "Гарри Поттера". В фильмографии актера более 140 работ. Среди них такие проекты, как "Империя Солнца", "Самый длинный день", "Золушка", "Аладдин", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Шоу Кэтрин Тейт", "Байки из склепа".

Филлипс также являлся участником Второй мировой войны в звании младшего лейтенанта Королевской артиллерии.