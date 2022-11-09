Сильвестр Сталлоне объяснил, почему не сыграет в третьей части "Крида"

Актер Сильвестр Сталлоне в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что его герой не появится в третьей части фильма "Крид" из-за расхождений во взглядах с режиссером Ирвином Уинклером и исполнителем главной роли Майклом Б. Джорданом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я сожалею об этой ситуации, потому что знаю, чем бы [фильм] мог стать. Кино было снято и сделано не в том направлении, в котором я бы его снял. Это другая философия - философия Ирвина Уинклера и Майкла Б. Джордана", - подчеркнул Сталлоне.

Он добавил, что желает коллегам всего хорошего. Вместе с этим артист назвал себя сентименталистом и подчеркнул, что ему нравится, когда его героя бьют, но он не хочет, чтобы они "попадали во тьму". Сталлоне считает, что "с людей достаточно мрачности".