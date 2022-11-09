Disney снимет сериал об Индиане Джонсе

Disney занимается разработкой телешоу об Индиане Джонсе для Disney+. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы идеи сейчас ищут сценариста, поэтому подробности сюжета отсутствуют. Пока неизвестно, будет ли сериал служить приквелом франшизы или связан с предстоящим пятым фильмом об Индиане Джонсе.

Согласно информации издания, Disney в настоящее время изучает ряд вариантов продолжения франшизы, что может означать создание других сериалов и новых фильмов.

Фильм "Индиана Джонс 5" выйдет в июне 2023 года. Это будет первый фильм франшизы об археологе, снятый не Стивеном Спилбергом, а Джеймсом Мэнголдом. Помимо Харрисона Форда, в проекте снялись Мадс Миккельсен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн и Антонио Бандерас.