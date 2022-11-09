Киркоров ударил поклонника по лицу букетом цветов на концерте

Telegram-канал "НеМалахов" разместил видеоролик, на котором певец Филипп Киркоров ударил слушателя на концерте по лицу букетом цветов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

На кадрах артист с рассерженным видом спустился со сцены, затем подошел к одному из поклонников, который сидел в зале, и несколько раз ударил его цветами. После этого Киркоров поднялся на сцену.