https://news.day.az/showbiz/1510012.html Киркоров ударил поклонника по лицу букетом цветов на концерте - ВИДЕО
Киркоров ударил поклонника по лицу букетом цветов на концерте - ВИДЕО
Telegram-канал "НеМалахов" разместил видеоролик, на котором певец Филипп Киркоров ударил слушателя на концерте по лицу букетом цветов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
На кадрах артист с рассерженным видом спустился со сцены, затем подошел к одному из поклонников, который сидел в зале, и несколько раз ударил его цветами. После этого Киркоров поднялся на сцену.
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