Журнал Vogue подал в суд на рэперов Дрейка и 21 Savage

Американский издательский дом Condé Nast подал иск на $4 млн. после того, как дуэт выпустил фальшивые выпуски Vogue с собой на обложке для рекламы своего нового альбома "Her Loss". Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Журналы" стали вирусными в социальных сетях, после того как рэперы сделали несколько билбордов на улицах Нью-Йорка и раздавали "номера" в Майами, Атланте и Лос-Анджелесе.

Дрейк также выложил "журнал" в своих социальных сетях: "Я и мой брат во всех газетных киосках уже завтра! Спасибо Vogue и Анне Винтур за любовь и поддержку в этот исторический момент".

Согласно иску, который был подан на этой неделе в Южный округ Нью-Йорка, Condé Nast требует от рэперов возместить ущерб в размере $4 млн., а также прекратить несанкционированное использование торговой марки Vogue и выпустить публичное заявление, разъясняющее, что обложка была не настоящей.

Источник издания сообщил Page Six, что сам Дрейк "совершенно не волнуется" по поводу иска.