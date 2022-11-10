Джонни Депп появился в пижаме на показе коллекции белья Рианны

Джонни Депп снова породил волну гнева. Всего на полминуты актер появился на показе коллекции белья от певицы Рианны, но уже появились тысячи гневных комментариев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, демонстрировать одежду бренда были приглашены звезды шоу-бизнеса, но многие объявили показу бойкот.

Все это последствия скандального развода звезды "Пиратов Карибского моря" с бывшей женой Эмбер Херд. Критика обрушилась и на саму Рианну. Фанаты отказываются от бренда певицы из-за участия Деппа в показе.

Напомним, Депп и Хёрд развелись после четырех лет брака в 2017 году. После актриса обвинила бывшего мужа в избиениях. Звезда "Пиратов Карибского моря" подал на Херд в суд из-за клеветы и потребовал взыскать с нее 50 миллионов долларов морального ущерба, так как из-за слов супруги актерская карьера Деппа была разрушена. Судебный процесс длился три года, победителем вышел Депп. Суд постановил, что Хёрд должна выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов, но и актер должен заплатить ей два миллиона долларов по встречному иску.