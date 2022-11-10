Актер Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в фильме "Балерина". Помимо него в каст вошла актриса Ана де Армас, которая исполнит в ленте главную роль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом неизвестно, сколько экранного времени в "Балерине" предоставят Киану Ривзу: он удостоится всего лишь камео, либо же сыграет более значительную роль в общем сюжете. Помимо де Армас и Ривза, в картине будет участвовать Иэн Макшейн в роли владельца отеля "Нью-Йорк Континенталь" Уинстона Скотта. Его персонаж появлялся в трех предыдущих частях "Джона Уика".

Отметим, что фильм "Балерина" расскажет историю молодой девушки из балетной школы киллеров, которая мечтает отомстить за гибель своих родителей. Съемки уже начались в Праге. Детали сюжета и дата выхода пока не сообщаются.