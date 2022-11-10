Universal снимет байопик о Снуп Догге

Universal Pictures разрабатывает фильм о жизни рэп-исполнителя Снуп Догга. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первый проект недавно созданной компании Snoop Death Row Pictures, режиссером которого выступил Аллен Хьюз, а сценарий написал Джо Роберт Коул. Догг будет продюсером вместе с Хьюзом и Сарой Рамакер.

"Я долго ждал, потому что хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и величайшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать", - рассказал рэпер.

Снуп Догг обрел популярность в 1992 году, когда появился на дебютном сольном сингле Dr. Dre "Deep Cover", а затем выпустил дебютный сольный альбом "Dre The Chronic". Артист продал более 35 млн альбомов по всему миру и является 17-кратным номинантом на премию "Грэмми", а также обладателем премии American Music Awards.