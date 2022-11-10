75-летний кинорежиссер Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинодеятель уточнил, что имеет в виду новые "громкие" фильмы, которые доступны на стриминговых сервисах и не выходят в кинотеатрах, из-за чего, по его мнению, страдают авторы картин.

"Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также бросить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не выпускались в кинотеатрах", - заявил Спилберг.

Режиссер выразил надежду, что зрители вновь начнут ходить на премьеры новых проектов в кинотеатры.