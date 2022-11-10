https://news.day.az/showbiz/1510345.html В Баку отменен концерт группы Gazapizm
В Баку отменен концерт группы Gazapizm
Принимая во внимание, что лидер группы Gazapizm Аныл Акар не имеет COVID-паспорта (не проходил вакцинацию против COVID-19), то согласно правилам въезда в Азербайджан, он не сможет выступить 19 ноября в Elektra Events Hall с концертной программой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Приносим всем его поклонникам извинения за отмену данного мероприятия. Надеемся до встречи с ним уже в 2023 году! Приобретенные билеты можно вернуть", - говорится в сообщении организаторов.
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