В Баку отменен концерт группы Gazapizm

Принимая во внимание, что лидер группы Gazapizm Аныл Акар не имеет COVID-паспорта (не проходил вакцинацию против COVID-19), то согласно правилам въезда в Азербайджан, он не сможет выступить 19 ноября в Elektra Events Hall с концертной программой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Приносим всем его поклонникам извинения за отмену данного мероприятия. Надеемся до встречи с ним уже в 2023 году! Приобретенные билеты можно вернуть", - говорится в сообщении организаторов.