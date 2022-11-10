Пэрис Хилтон выпустила коллекцию велюровых костюмов со стразами из 2000-х

41-летняя американская певица и актриса Пэрис Хилтон выпустила коллекцию Y2K велюровых костюмов со стразами. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видео в TikTok началось с ретроспективных снимков Пэрис Хилтон в ее культовых спортивных костюмах начала 2000-х, а затем перешло к ее моделированию последней коллекции. Певица представила линейку велюровых нарядов через восемь месяцев после запуска собственной линейки культового бренда Y2K.

"С начала двухтысячных я буквально живу в них! Нет ничего удобнее. Поэтому все это время я мечтала создать свою собственную коллекцию - вещи выполнены из мягчайшего велюра в самых мимимилых цветах", - рассказала Хилтон.

В коллекции представлены различные модели в розовых оттенках.