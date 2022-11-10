Объявлен артист года

Подведены итоги четвертой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Об этом сообщается на сайте компании Apple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главным артистом года стал пуэрториканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окпсио, более известный как Bad Bunny. Отмечается, что его шестой альбом Un Verano Sin Ti, выпущенный в мае этого года, стал самым популярным релизом года на платформе Apple Music. Кроме того, он признан самым популярным латиноамериканским альбомом всех времен.

"Когда я начинал, у меня не было большой фан-базы. Я благодарен за все, чего я добился, и за все, что я испытал. Популярность латиноамериканской музыки сильно выросла. Я бы никогда не присвоил себе все заслуги и не сказал: "Это из-за меня". Нет, это сделал каждый из нас. Целое поколение. Наша энергия и присутствие всегда ощущаются. Спасибо Apple Music и всем людям, которые слушают мою музыку каждый день. Я очень счастлив!" - прокомментировал победу музыку.

В прошлом году музыкантом года по версии Apple Music Award стал The Weeknd. Его альбом After Hours побил рекорд по числу предварительных скачиваний на Apple Music, а вошедший в него трек Blinding Lights вошел в 20-ку самых популярных песен всех времен по версии сервиса Shazam.