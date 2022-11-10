В Park Cinema Flame Towers состоялся закрытый показ фильма "Чёрная Пантера: Ваканда навеки"

В кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоялся закрытый показ фильма "Чёрная Пантера: Ваканда навеки", передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие представители СМИ, блоггеры, актёры, деятели культуры и искусства.

По традиции Park Cinema подготовил специальное шоу для поклонников кинематографической вселенной Marvel. Затем гости вечера посмотрели фильм в формате IMAX.

Отметим, что закрытый показ фильма "Чёрная Пантера: Ваканда навеки" состоялся за три дня до официальной премьеры.

Зрители могут посмотреть фильм в сети кинотеатров Park Cinema в Flame Towers, ТЦ Park Bulvar, Metro Park, Aygün Mall и Zagulba Mall.

Отметим, что сейчас в сети кинотеатров Park Cinema проходит 50% скидочная компания и киноманы, желающие посмотреть фильм "Чёрная Пантера: Ваканда навеки", могут приобрести билеты со скидкой.

Билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az "

Чёрная пантера: Ваканда навсегда" - американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics Чёрной пантере.

Режиссёром картины является Райан Куглер, также написавший сценарий совместно с Джо Робертом Коулом. Главные роли исполнили - Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк и другие.

По сюжету жители Ваканды защищают страну от нападений извне после смерти короля Т'Чаллы.