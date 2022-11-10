В CinemaPlus покажут фильм "Чёрная Пантера: Ваканда навсегда"

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 10 ноября приступает к показу американского супергеройского фильма, созданного студией Marvel - "Чёрная Пантера: Ваканда навсегда", сообщили Day.Az в CinemaPlus.

Режиссёр Райан Куглер, снявший сиквел, также стал соавтором сценария. В главных ролях - Летишиа Райт, Мартин Фриман и Теноч Уэрта.

"Чёрная Пантера: Ваканда навсегда" - это второй фильм по комиксам Marvel о жизни изолированного африканского народа Ваканды, втайне достигшего невероятного уровня развития. После многих испытаний и потерь они сталкиваются с новой угрозой. Действие фильма разворачивается сразу после событий картины "Мстители: Финал", когда отряд супергероев спасает мир от Таноса.

На этот раз в роли главного антагониста выступит атлант Нэмор, который вступит в схватку с Вакандой из-за героини по имени Железное сердце. Последняя займет место Тони Старка и его персонажа Железного человека. А сестра Т'Чаллы Шури возьмет на себя роль Черной пантеры, чтобы защитить свою страну от атлантов. В этом фильме впервые появляется персонаж по имени Рири Уильямс, которую сыграла Доминик Торн.

Отметим, что фильм демонстрируется на трех языках - русском, английском и турецком. Также, фильм "Чёрная Пантера: Ваканда навсегда" можно посмотреть в кинотеатре "CinemaPlus", расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.