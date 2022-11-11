В CinemaPlus покажут турецкий фильм "Tamirhane"

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 11 ноября приступает к показу турецкого трагикомедийного фильма "Мастерская" (Tamirhane), передает Day.Az.

Режиссёром фильма стал знаменитый актёр Эркан Колчак Кёстиндиль, а сценарист - Бюлент Шакрак. Они же являются актёрами данного фильма.

В главных ролях Неджат Ишлер, Мерве Диздар, Рыза Коджаоглу, Али Сечкинер, Эркан Колчак Кёстендиль, Бюлент Шакрак.

Главные герои Йылмаз и Мюждат знают друг друга с детства, они выросли в одном приюте. А теперь работают в ремонтной мастерской. Однажды к ним приезжает для ремонта машины пожилой мужчина, который им сразу же не понравился из-за того, что он всем был недоволен. И тут, у него случается сердечный приступ и он умирает. Двое друзей тут же понимают, что их могут обвинить в убийстве. Йылмаз и Мюждат кладут труп старика в топливный бак. После они замечают, что машины, которые они красили растворителем, взятым из топливного бака, где находился труп, начинают выглядеть великолепно. С этого момента жизнь Йылмаза и Мюждата полностью меняется...