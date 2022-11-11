Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства

Барбадосская певица Рианна впервые рассказала о сыне, которого родила от американского рэп-исполнителя A$AP Rocky. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка назвала ребенка "счастливым и потрясающим".

"Боже мой, по утрам так прекрасно видеть его личико! Это умилительное удивление, когда дети, проснувшись, в первые мгновения пытаются понять, где они находятся. Это самое милое, это моя любимая часть дня", - рассказала артистка.

Рианна добавила, что планирует запустить детскую линию одежды своего бренда Fenty.

"Вы знаете, я всегда думала, что покупать детские вещи - это клише и очевидное дело, когда у вас есть ребенок. Это вроде бы следующий шаг. Но когда я пошла по магазинам, я поняла, что, может быть, мне нужно начать делать вещи, которые я хочу чтобы носили мои дети, потому что сложно найти что-то подходящее! У меня есть свои собственные идеи по этому поводу", - призналась исполнительница.