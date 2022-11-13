Ирина Шейк опубликовала архивное фото с матерью и сестрой

Супермодель Ирина Шайхлисламова (Шейк) опубликовала в соцсетях архивное фото с матерью и сестрой. Она родилась в городе Еманжелинске Челябинской области, откуда уехала после окончания школы, передает Day.Az.

"Детство без фотографий...Семья", - написала знаменитость в личном блоге.

Фолловеры Ирины Шейк отметили, что она очень похожа на родительницу: "Точная мамина копия", "Прекрасная мама, вы в нее", "Какая красивая женщина ваша мама, а вы ее копия", "У вас даже улыбки одинаковые", "Безумно похожи", "Копия своей прекраснейшей мамы".

Супермодель родилась в семье шахтера и преподавателя музыки, она потеряла отца в 2000 году, когда ей было 14 лет. После окончания школы Ирина Шейк уехала учиться в Челябинск и одновременно получила работу в модельном агентстве "Светлана". Позже она победила в местном конкурсе красоты, завоевав титул "Супермодель-2004". Там ее заметил известный скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью - с 2005 года Ирина Шейк начала работать в Европе, а затем в США.

У Ирины Шейк есть пятилетняя дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка - в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой. Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.

У сестры супермодели Татьяны Петенковой трое детей: 16-летняя Ирина, которую назвали в честь знаменитой тети, 8-летний Максим и 2-летняя Эмили.