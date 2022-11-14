"Топпуш баджы" госпитализировали

Заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева ("Топпуш баджы") госпитализирована.

Как передает Day.Az со ссылкой на аxşam.az, состояние ее здоровье ухудшилось.

Актриса подтвердила эту информацию. Она сказала, что в настоящее время находится под наблюдением врача.

"Я верю, что со мной все будет хорошо", - добавила она.

Напомним, актриса уже пять лет лечится от рака. Несколько дней назад у нее обнаружили метастазы в головном мозге.