https://news.day.az/showbiz/1511268.html "Топпуш баджы" госпитализировали
"Топпуш баджы" госпитализировали
Заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева ("Топпуш баджы") госпитализирована.
Как передает Day.Az со ссылкой на аxşam.az, состояние ее здоровье ухудшилось.
Актриса подтвердила эту информацию. Она сказала, что в настоящее время находится под наблюдением врача.
"Я верю, что со мной все будет хорошо", - добавила она.
Напомним, актриса уже пять лет лечится от рака. Несколько дней назад у нее обнаружили метастазы в головном мозге.
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