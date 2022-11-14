Киркоров поскандалил на входе в бутик Prada в Дубае

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров поскандалил с сотрудником люксового бренда Prada и стал мемом в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Telegram, передает Day.Az.

Эстрадный артист дал интервью для YouTube-канала "Алена, блин!", в ходе съемок которого отправился в бутик указанной марки в Дубае. На размещенных кадрах видно, что сначала певца не пустили в магазин, из-за чего он начал спорить с продавцом-консультантом на входе. "Он хочет скандала прямо сейчас?" - говорит Киркоров в ролике, после чего его все-таки впускают в здание.

Вскоре видео с инцидентом стало вирусным, поскольку фраза Киркорова развеселила пользователей сети, которые принялись публиковать шуточные посты в своих Telegram-каналах.