https://news.day.az/showbiz/1511341.html Потомка Луи Вюиттона ограбили
Потомка Луи Вюиттона ограбили
Злоумышленники ограбили дом Бенуа-Луи Вюиттона, потомка основателя модного дома Louis Vuitton в шестом поколении. Об этом 14 ноября сообщил телеканал France24, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По его данным, грабители вломились в дом мужчины в центральном районе Парижа возле Дома инвалидов. Они украли дорогостоящие часы, украшения и сумки.
Общий ущерб оценивается в сотни тысяч евро. Издание Actu17 в свою очередь сообщило об ущербе в миллионы евро.
Луи Вюиттон жил во Франции с 1821 по 1892 годы. Он основал мастерскую по производству дорожных сундуков, которая в дальнейшем разрослась до модной компании Louis Vuitton.
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