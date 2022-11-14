Потомка Луи Вюиттона ограбили

Злоумышленники ограбили дом Бенуа-Луи Вюиттона, потомка основателя модного дома Louis Vuitton в шестом поколении. Об этом 14 ноября сообщил телеканал France24, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его данным, грабители вломились в дом мужчины в центральном районе Парижа возле Дома инвалидов. Они украли дорогостоящие часы, украшения и сумки.

Общий ущерб оценивается в сотни тысяч евро. Издание Actu17 в свою очередь сообщило об ущербе в миллионы евро.

Луи Вюиттон жил во Франции с 1821 по 1892 годы. Он основал мастерскую по производству дорожных сундуков, которая в дальнейшем разрослась до модной компании Louis Vuitton.