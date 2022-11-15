Деми Мур рассталась с молодым бойфрендом

60-летняя актриса Деми Мур и 48-летний ресторатор Дэниел Хамм расстались менее чем через год после знакомства. Об этом пишет People со ссылкой на друга Мур, передает Day.Az.

"Она в хорошем состоянии. Деми счастлива и наслаждается временем со своими детьми и друзьями", - рассказал источник из окружения артистки.

Мур впервые обнародовала отношения с Хаммом в марте 2022 года, поделившись несколькими фотографиями с ним. Бывшие возлюбленные несколько раз вместе появлялись на публике и публиковали совместные кадры.

Актриса была замужем три раза. Первым супругом Деми Мур был рок-музыкант Фредди Мур, с которым она прожила около 5 лет, с 1980 по 1985 г. Спустя два года после развода она вышла замуж за Брюса Уиллиса. В 2000 они развелись после 13 лет брака и рождения троих дочерей. В 2005 Мур вышла замуж за Эштона Катчера, а в 2013 они официально развелись.