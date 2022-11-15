Бритни Спирс опубликовала «манифест свободному шоппингу»

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала откровенный пост, в котором рассказала о запрете на покупки за последние 15 лет. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда приходило время что-то покупать, мне всегда приходилось отступать в сторону и быть невидимкой, поскольку отец вводил код и писал мое имя вместо меня. Я не использовала сама кредитную карту. У меня уже много лет не было наличных. Я уже забыла, каково это - что-то покупать. Я получил свою первую карту в банкомате год назад. Точная дата - 19 октября 2021 года. Для меня это было очень важно. Меня вечно преследовали и покупали вещи от моего имени", - написала певица.

Она также добавила, что это "манифест свободному шоппингу", поскольку она 15 лет из-за опеки не могла сама ничего покупать. Теперь для нее счастье ходить по магазинам, тратить свои деньги и пользоваться кредиткой.