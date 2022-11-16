Disney работает над фильмом «Дневники принцессы 3»

Сценарист "Ричера" и "Квантового скачка" Адрита Мукерджи разрабатывает сценарий для грядущего фильма Disney "Дневники принцессы 3". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, Энн Хэтэуэй, которая исполнила главную роль в первых фильмах, не намерена возвращаться, однако она публично поддержала идею снять продолжение истории. Актриса впервые снялась в 2001 году в "Дневниках принцессы" в роли американского подростка, который узнает, что она наследница трона европейского королевства Дженовия.

Дебра Мартин Чейз, которая продюсировала первые два фильма "Дневники принцессы", также спродюсирует и третий. Даты производства и детали сюжета пока не уточняются.