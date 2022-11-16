https://news.day.az/showbiz/1511756.html В США представили номинантов на премию «Грэмми»
В США представили номинантов на премию «Грэмми»
В США представили номинантов на премию "Грэмми". Список опубликован на официальном сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В общей сложности номинанты представлены в 91 категории. Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе, представленная в девяти категориях. Рэпер Кендрик Ламар представлен в восьми категориях, исполнительница Адель - в семи.
65-я церемония награждения победителей "Грэмми" пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
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