В США представили номинантов на премию "Грэмми". Список опубликован на официальном сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В общей сложности номинанты представлены в 91 категории. Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе, представленная в девяти категориях. Рэпер Кендрик Ламар представлен в восьми категориях, исполнительница Адель - в семи.

65-я церемония награждения победителей "Грэмми" пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.