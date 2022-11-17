Брэда Питта заметили с экс-супругой Пола Уэсли

58-летний голливудский актер Брэд Питт в 2016 году развелся с актрисой Анджелиной Джоли. После этого артисту не раз приписывали различные романы, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

И вот папарацции запечатлели Питта за объятиями с фитнес-тренером Инес де Рамон. Пара вместе пришла на концерт в Лос-Анджелесе. Также артист познакомил свою новую пассию с друзьями - моделью Синди Кроуфорд, актером Шоном Пенном и бизнесменом Рэнди Гербером.

Спутнице Брэда 29 лет. Деушка родилась 19 декабря - на следующий день после дня рождения актера. В 2018 году Инет вышла замуж за звезду сериала "Дневники вампира" Пола Уэсли, однако в сентябре знаменитости официально развелись.