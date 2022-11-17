О погибшей на съемках «Ржавчины» Галине Хатчинс снимут фильм

Документальный фильм о жизни оператора "Ржавчины" Галины Хатчинс, которая умерла в октябре 2021 года, находится в разработке Story Syndicate. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полнометражный документальный фильм, в котором будет рассказано о жизни и творчестве Хатчинс, был полностью одобрен ее мужем Мэттом Хатчинсом. Режиссером станет Рэйчел Мейсон, которая была номинирована на премию "Эмми" за работу над документальным фильмом "Цирк книг" в 2020 году. Джули Метц будет выступать в качестве продюсера.

Оператор погибла после того, как во время съемок фильма "Ржавчина" сработал бутафорский пистолет, который держал Алек Болдуин.