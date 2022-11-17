Квентин Тарантино снимет сериал

Режиссер Квентин Тарантино во время пресс-тура, посвященного его книге "Размышления о кино", заявил о планах снять сериал из 8 эпизодов в 2023 году. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У Тарантино небольшой опыт в производстве сериалов: он снял два эпизода пятого сезона проекта о криминалистике "C.S.I. Место преступления" и одну серию "Скорой помощи".

В феврале 2022 года он вел переговоры о съемках нескольких эпизодов для сериала "Правосудие" на FX.