Американский актер Брэд Питт встречается с диетологом Инес де Рамон уже несколько месяцев. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя 58-летний Брэд Питт и 29-летняя Инес де Рамон были впервые замечены вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе в минувшие выходные, инсайдеры утверждают, что они знакомы уже довольно давно. Источник сообщил журналистам издания, что "пара встречается уже несколько месяцев". Информатор добавил, что Питт и Рамон познакомились через общих знакомых и сразу понравились друг другу.

"Инес милая, веселая и энергичная. К тому же у нее замечательный характер. Брэд с удовольствием проводит с ней время", - отметил инсайдер.

Инес де Рамон - дипломированный диетолог и работает тренером по здоровому образу жизни. Среди ее клиентов многие голливудские знаменитости, в числе которых Хейли Бибер. Однако в компанию звезд она попала благодаря своему браку с Полом Уэсли, сыгравшим одну из главных ролей в сериале "Дневники вампира". Бывшие супруги были женаты около трех лет, после чего развелись по причине непреодолимых противоречий.