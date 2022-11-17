Гарри Стайлс едва не лишился глаза

Английский певец Гарри Стайлс пострадал от рук фанатов на собственном концерте в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в финале шоу Гарри отвешивал поклоны под рев аудитории, как вдруг из толпы прямо в глаз экс-участнику One Direction прилетела горсть драже. Но Стайлс - настоящий профессионал: не стал включать диву и перетерпел боль, ответив на выходку лишь воздушными поцелуями.

Кадры отражающие этот момент, были распространены в социальных сетях.