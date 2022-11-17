https://news.day.az/showbiz/1512177.html Гарри Стайлс едва не лишился глаза - ВИДЕО
Гарри Стайлс едва не лишился глаза - ВИДЕО
Английский певец Гарри Стайлс пострадал от рук фанатов на собственном концерте в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в финале шоу Гарри отвешивал поклоны под рев аудитории, как вдруг из толпы прямо в глаз экс-участнику One Direction прилетела горсть драже. Но Стайлс - настоящий профессионал: не стал включать диву и перетерпел боль, ответив на выходку лишь воздушными поцелуями.
Кадры отражающие этот момент, были распространены в социальных сетях.
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