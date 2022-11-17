На Netflix вышел мистический сериал «1899»

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера мистического сериала "1899" от создателей "Тьмы" Янтье Фризе и Барана Бо Одара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сюжету сериала, европейские иммигранты пытаются перебраться в Новый Свет на корабле, но по пути в Нью-Йорк сталкиваются с подозрительным судном, дрейфующим посреди океана.

Фрисе и Одар обещают, что сюжет задаст зрителю много загадок, однако путешествий во времени в нем не будет.

В сериале "1899" сыграли Антон Лессер ("Игра престолов"), Александр Виллауме ("Колесо времени"), Анайрин Барнард ("Дюнкерк"), Матильда Олливье ("Оверлорд"), Мигель Бернардо ("Элита"), Клара Розагер ("Морбиус"), Ричард Хоуп ("Убийство на пляже") и Йонас Блоке ("Она").