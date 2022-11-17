Шакира отказалась от выступления на церемонии открытия ЧМ

Колумбийская певица Шакира не будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2022. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, поп-дива приняла решение отказаться от выступления за несколько дней до начала турнира из-за критики Катара в вопросе прав человека. Также отмечается, что ранее от возможности выступить на церемонии открытия отказались Дуа Липа и Род Стюарт.

Шакира ранее уже имела непосредственное отношение к проведению чемпионата мира. В 2010 году ее песня стала официальным гимном турнира, который проходил в ЮАР.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.