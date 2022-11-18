Крис Хемсворт рассказал о риске развития болезни Альцгеймера

Актер Крис Хемсворт признался, что прошел генетический тест. Его слова цитирует Entertainment News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Результаты показали, что у артиста высокий риск развития болезни Альцгеймера. "Идея заключалась в том, что мы собирались глубоко изучить мой анализ крови, изучить мою генетику и на камеру рассказать мне, что они нашли. И я не ожидал найти такое", - рассказал Хемсворт.

Исследование проводилось для документального проекта Disney "Безграничный". Результаты теста показали, что у актера риск развития болезни Альцгеймера выше в 8-10 раз, чем у основной массы населения.