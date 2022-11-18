На этой неделе в "Park Cinema" - драма, детектив, триллер и комедия

Day.Az представляет новые фильмы этой недели в сети кинотеатров "Park Cinema".

"Barış Akarsu Merhaba" - о трагической жизни турецкого музыканта Барыша Акарсу.

Жанр: биография, драма.

В ролях: Исмаил Эге Шасмаз, Алмила Ада, Шафак Пекдемир.

Краткая информация о фильме: фильм рассказывает о жизни турецкого рок-исполнителя Барыша Акарсу, который умер в молодом возрасте. В фильме повествуется о первых шагах Барыша Акарсу в мире музыки, его взлеты и падения, а также трагическая смерть.

"Меню" - вас ждут большие сюрпризы:

Жанр: триллер, комедия.

В ролях: Аня Тейлор Джой, Рэйф Файнс, Николас Холт.

Краткая информация о фильме: молодая пара направляется на остров, чтобы посетить ужин, устроенный известным шеф-поваром. Но они не знают, что повар по-особенному подготовился для этого вечера и гости еще не знают, что их ждёт.

"Покерфейс" - смертельная дружба:

Жанр: триллер.

В ролях: Рассел Кроу, Эльза Патаки, Лиам Хемсворт.

Краткая информация о фильме: покер - опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни. Но кто сможет сохранить лицо в этой опасной игре?

"Ее правда" - исследование, основанное на реальных событиях:

Жанр: драма, детектив.

В ролях: Кэри Маллиган, Зои Казан, Патриция Кларксон.

Краткая информация о фильме: журналистки New York Times Меган Туи и Джоди Кантор убедили жертв сексуального насилия публично рассказать о нем. Несмотря на усилия Вайнштейна, девушкам удалось предать его многочисленные преступления огласке.

"Не дыши: Начало" - знаменитая трилогия:

Жанр: триллер.

В ролях: Стивен Лэнг, Марк Сентер, Патрик Дэрроу.

Краткая информация о фильме:

Странный старик живёт в одиноком домике в лесной глуши. Однажды к нему забредает заблудившийся любитель пеших походов и сразу же вызывает у хозяина дома подозрения. Старик наставляет на незваного гостя ружьё и начинает расспрашивать.

Отметим, что в настоящее время киноманы могут посмотреть фильмы, воспользовавшись выгодными возможностями, которые предоставляет сеть кинотеатров "Park Cinema". Так, каждый день действует акция со скидкой 50% для студентов и семей. Кроме того, зрители могут приобретать билеты за 3 маната каждый вторник в "Park Cinema".

Чтобы приобрести билеты, вы можете перейти на сайт www.parkcinema.az.