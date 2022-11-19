Самиру Эфенди встретили с большой любовью на Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская участница "Евровидения 2021" Самира Эфенди приняла участие в международном фестивале песни Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Самиру Эфенди встретили с большой любовью, к ней активно подходили жители Амстердама и гости столицы Нидерландов, фотографировались, делали селфи, брали автографы, выражали восхищение. Среди них были и европейские звезды.
Самира Эфенди исполнила на сцене Ziggo Dome евровидийный хит Mata Hari в сопровождении танцевальной группы под яркие овации зрителей. Стилист-визажист - Сабина Иманова.
Кстати, клип Mata Hari только на официальном YouTube канале "Евровидения" набрал более 14,5 млн. просмотров. Песня написана трио - Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы".
В концертной программе Het Grote Songfestivalfeest выступили победители и лучшие участники "Евровидения" прошлых лет, среди которых - Alexander Rybak, Antique, Carola, Conchita Wurst, Duncan Laurence, Frizzle Sizzle, Gjon's Tears, Go_A, Helena Paparizou, Herreys, Jamala, Johnny Logan, Kalush Orchestra, KEiiNO, Lenny Kuhr, Lordi, Loreen, Michael Schulte, Måns Zelmerlöw, Netta, OG3NE, S10, Sandra Kim, Senhit, Sheldon Riley, Stefania, Subwoolfer, The Roop, TIX.
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