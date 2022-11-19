Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс официально расстались после двух лет романтических отношений, сообщает PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Близкий к паре источник рассказал, что звезды расстались полюбовно и без взаимных обид. "Для Гарри эти отношения стали самыми длинными в его жизни. Так что очевидна их с Оливией особая связь. Они остаются хорошими друзьями", - цитирует его слова PageSix.

По словам инсайдера, причиной разрыва стала работа артистов, вынужденных постоянно находиться в разъездах. "Сложно выстраивать здоровые романтические отношения, когда у Гарри весь следующий год пройдет в гастролях на всех континентах, а Оливия больше привязана к дому и своим детям", - сообщил инсайдер.