Крис Хемсворт возьмет перерыв в карьере

Звезда Marvel Крис Хемсворт заявил о своем намерении взять перерыв в карьере на неопределенный срок после диагностирования у него гена, отвечающего за развитие болезни Альцгеймера, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Австралийский актер уточнил, что уходит в длительный отпуск после окончания промо-кампании, посвященной сериалу с его участием Limitless, который вышел на стриминге Disney+.

"Это не означает, что меня пора списать со счетов или что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми", - заявил исполнитель роли Тора.

Также появилась информация, что следующий сольный фильм о Торе станет для актера последним в этой роли и завершающим проектом в серии.