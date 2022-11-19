Бюджет десятого «Форсажа» превысил треть миллиарда долларов

Десятый "Форсаж" станет самым дорогим фильмом франшизы из-за того, что его бюджет превысил треть миллиарда долларов, сообщает The Wrap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент стоимость картины составляет $340 млн, что делает ее не только самой дорогой частью серии, но и ставит на четвертое место в списке самых дорогих фильмов в истории (без учета инфляции). На первом месте находятся "Пираты карибского моря 4: На странных берегах" ($378 млн), на втором - "Мстители: Эра Альтрона" ($365 млн), а на третьем - "Мстители: Финал" ($356 млн).

По мнению экспертов, бюджет нового "Форсажа" вырос из-за высоких гонораров главных звезд франшизы, а также из-за повышенных затрат на производство фильма, состоящего из сложных в исполнении трюков.

"Форсаж 10" должен выйти в мировой прокат 19 мая 2023 года.