Молодая жена Ричарда Гира выложила редкое фото с актером и их трехлетним сыном

Супруга актера Ричарда Гира Алехандра Силва показала редкую семейную фотографию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram.

Алехандра Силва выложила в социальных сетях фото, сделанное во время семейной прогулке. На опубликованном снимке видны ее тень и тень ее супруга Ричарда Гира, а также их 3-летний сын Александр.

"Папа, мама и Александр", - говорится в подписи к публикации.

Ричард Гир и Алехандра Силва начали встречаться в 2015 году, а спустя три года поженились. Актер старше своей жены на 34 года. В 2019-м у супругов родился сын Александр, а в 2020-м на свет появился их второй наследник, имя которого они по-прежнему не раскрывают.

У Ричарда Гира также есть сын от второй супруги, актрисы и модели Кэри Лоуэлл, - 22-летний Гомер. В свою очередь, Алехандра Силва воспитывает сына от предыдущего брака с бизнесменом Говиндом Фридландом - 9-летнего Альберта.